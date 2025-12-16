insigne in visita al santobono sorrisi e regali ai bimbi

L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha visitato il reparto pediatrico del Santobono, portando sorrisi e regali ai bambini ricoverati. Un gesto di solidarietà e speranza che ha emozionato tutti, offrendo un momento di gioia e conforto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Difficile spiegare queste sensazioni. Ho tre figli e posso immaginare lo stato d’animo dei genitori, ai quali auguro di avere sempre tanta forza. Personalmente sono sempre a disposizione di questa struttura, spero di aver regalato un momento per sorridere”. Lo ha detto Lorenzo Insigne, l’ex stella del Napoli, che ha visitato l’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, incontrando i bimbi ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica e regalando loro libri e giocattoli. Insigne ha partecipato all’iniziativa “Natale al Santobono – Un libro per un sorriso”, promossa da Artis Suavitas in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon, dopo aver chiuso l’avventura in Canada con il Toronto. Anteprima24.it

