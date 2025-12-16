Insediato il Comitato Macfrut | E' questa la vera e unica vetrina del sistema ortofrutticolo italiano

Il Comitato Macfrut è stato insediato, riunendo associazioni, istituzioni e stakeholder della filiera ortofrutticola. L’obiettivo è rafforzare questa manifestazione come principale vetrina del settore italiano, con uno sguardo rivolto a Macfrut 2026, in programma dal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Centre, e alle future edizioni.

Associazioni, istituzioni, Stakeholder pre e post harvest in rappresentanza dell’intera filiera ortofrutticola: tutti insieme per disegnare un grande Macfrut 2026 (21-23 aprile al Rimini Expo Centre) con l’orizzonte già rivolto all’edizione 2027. Primo incontro del Comitato Macfrut che a Cesena. Cesenatoday.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Macfrut, insediato il comitato tecnico scientifico - Si è insediato questa mattina a Cesena Fiera, con un primo incontro, il Comitato Tecnico Scientifico di Macfrut, fiera internazionale dell'ortofrutta. ansa.it

Primo incontro del Comitato tecnico scientifico di Macfrut - Si è insediato ieri 2 dicembre a Cesena Fiera il Comitato tecnico scientifico di Macfrut, "voce" dell'innovazione e del sapere nel settore ortofrutticolo, autorevole supporto ... freshplaza.it

