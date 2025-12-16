innovhub ssi lancia test completi sui fluidi per raffreddamento in immersione

Innovhub SSI introduce test completi sui fluidi per raffreddamento in immersione, una tecnologia sempre più cruciale nell’elettronica ad alte prestazioni. La corretta gestione del calore si rivela fondamentale per garantire efficienza e affidabilità dei dispositivi, segnando un passo avanti importante nel settore.

Nel mondo dell’elettronica ad alte prestazioni, la gestione del calore non è più un dettaglio tecnico: è una scelta strategica. Innovhub SSI amplia la propria offerta con un servizio dedicato alla caratterizzazione dei fluidi per applicazioni elettriche, pensato per chi vuole misurare davvero, e non solo immaginare, come un fluido si comporta sul campo. Fluido . Sbircialanotizia.it