Innovazione in sanità | Tecnologia e metodo

La convention Gruppo Performance 2025 ha messo in evidenza la crescente importanza dell'innovazione tecnologica in sanità. Al centro dell'evento, la Whole Body MRI si afferma come simbolo tangibile della medicina del futuro, rappresentando un progresso significativo nella diagnosi e nel trattamento delle patologie.

È la Whole Body Mri a imporsi come simbolo concreto della medicina del futuro al centro della convention Gruppo Performance 2025. Una tecnologia diagnostica avanzata che consente di analizzare l'intero organismo in un'unica seduta, senza radiazioni né mezzo di contrasto, e che sposta l'asse della sanità sempre più verso la prevenzione e l'individuazione precoce delle patologie, spesso prima ancora della comparsa dei sintomi. "Non è una questione di macchine, ma di metodologia – spiega il professor Francesco S. Ferrari –. Si tratta della Whole Body Mri, la risonanza magnetica contemporanea di tutto il corpo, che serve a ricercare focolai di patologia ipercellulare, cioè tumori, prima che si manifestino clinicamente.

Stamane ho partecipato ai lavori del convegno organizzato da Federsanita’ LA SANITÀ CHE CAMBIA 2025- PROSSIMITÀ, CRONICITÀ, RETI OSPEDALIERE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA. GESTIONE OPERATIVA PER EFFICIENTARE IL SISTEMA SANIT - facebook.com facebook