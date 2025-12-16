Innovazione competenze digitali e visione tecnologica | nasce Google developer group Agrigento

È nata la nuova community “Google Developer Group Agrigento”, dedicata a sviluppatori, appassionati di tecnologia e innovatori locali. Questo gruppo mira a promuovere l'innovazione digitale, condividere competenze e favorire la crescita del settore tecnologico nella regione, creando un punto di riferimento per chi desidera approfondire le proprie conoscenze e collaborare su progetti innovativi.

