Infortunio Gimenez Milan in ansia per il suo attaccante | in caso di operazione il giocatore resterà ai box per diversi mesi Le ultime

L'infortunio di Gimenez preoccupa il Milan, che rischia di perdere il proprio attaccante per diversi mesi. Con l’eventuale operazione, Gimenez resterà fuori dal campo almeno tre mesi, mettendo a rischio la sua stagione e le ambizioni della squadra. La situazione resta delicata e decisioni importanti sono attese nelle prossime settimane.

Infortunio Gimenez, l'attaccante del Milan è ancora ai box per il problema alla caviglia. Con l'operazione resterà out almeno 3 mesi L'infortunio di Gimenez continua a tenere in apprensione il Milan e lo stesso Santiago Gimenez, chiamato a prendere una decisione fondamentale per il prosieguo della stagione. L'attaccante rossonero, alle prese da tempo con un

Milan, possibile operazione per Giménez: ecco cosa filtra - Arrivano novità molto importanti sul fronte infortunati in casa Milan a poco più di 72 ore dal fischio ... fantamaster.it

GIMENEZ VERSO L'OPERAZIONE! Visita specialistica in Olanda: l'intervento chirurgico per la caviglia dolorante è la via più probabile (Matteo Moretto). #Gimenez #Milan #Infortunio #Calciomercato #Moretto - facebook.com facebook

Stando alle ultime indiscrezioni, Santiago #Gimenez è stato in Olanda per sottoporsi ad una vista specialistica per analizzare il problema alla caviglia Non è esclusa l’opzione dell’intervento chirurgico per risolvere in via definitiva l’infortunio #Milan # x.com

