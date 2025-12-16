Infortunio Gimenez Milan in ansia per il suo attaccante | in caso di operazione il giocatore resterà ai box per diversi mesi Le ultime

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infortunio di Gimenez preoccupa il Milan, che rischia di perdere il proprio attaccante per diversi mesi. Con l’eventuale operazione, Gimenez resterà fuori dal campo almeno tre mesi, mettendo a rischio la sua stagione e le ambizioni della squadra. La situazione resta delicata e decisioni importanti sono attese nelle prossime settimane.

infortunio gimenez milan in ansia per il suo attaccante in caso di operazione il giocatore rester224 ai box per diversi mesi le ultime

© Calcionews24.com - Infortunio Gimenez, Milan in ansia per il suo attaccante: in caso di operazione il giocatore resterà ai box per diversi mesi. Le ultime

Infortunio Gimenez, l’attaccante del Milan è ancora ai box per il problema alla caviglia. Con l’operazione resterà out almeno 3 mesi L’infortunio di Gimenez continua a tenere in apprensione il Milan e lo stesso Santiago Gimenez, chiamato a prendere una decisione fondamentale per il prosieguo della stagione. L’attaccante rossonero, alle prese da tempo con un . Calcionews24.com

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ansia Maignan Infortunio contro l'Udinese Cos'è successo ?

Video Ansia Maignan Infortunio contro l'Udinese Cos'è successo ?

infortunio gimenez milan ansiaMilan, le condizioni di Gimenez: ansia per la possibile operazione - Prosegue per Gimenez quello che sembrerebbe essere un incubo senza fine. newsmondo.it

infortunio gimenez milan ansiaMilan, possibile operazione per Giménez: ecco cosa filtra - Arrivano novità molto importanti sul fronte infortunati in casa Milan a poco più di 72 ore dal fischio ... fantamaster.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.