Infortunio Gabbia arriva il comunicato | escluse lesioni ma il difensore non parte per Riad

Dopo l’infortunio nel match contro il Sassuolo, Matteo Gabbia ha subito esami che hanno escluso lesioni gravi, rassicurando il Milan. Tuttavia, il difensore non partirà con la squadra per Riad, proseguendo il suo recupero. La situazione, fortunatamente, si è rivelata meno grave del previsto, consentendo al giocatore di tornare presto in campo.

© Milanzone.it - Infortunio Gabbia, arriva il comunicato: escluse lesioni, ma il difensore non parte per Riad Dopo la grande paura, in casa Milan si torna a respirare. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Matteo Gabbia dopo l'infortunio patito nella gara contro il Sassuolo hanno scongiurato l'ipotesi peggiore: nessuna lesione per il difensore, solo un trauma legato ad una iperestensione dell'arto. In ogni caso, è certa la sua assenza nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli, in programma giovedì 18. Il comunicato del club. È un comunicato sul sito ufficiale del Milan a far luce sulle condizioni del difensore. "Nel corso della gara Milan-Sassuolo, Matteo Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro.

