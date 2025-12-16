Infortunio Dumfries per sostituirlo ci sono Palestra Belghali Norton Cuffy e Toure | ecco il più fattibile

In seguito all'infortunio di Dumfries, la rosa dell'Inter si prepara a valutare le opzioni per la sua sostituzione. Tra i possibili candidati ci sono Palestra, Belghali, Norton Cuffy e Toure, con l'obiettivo di individuare la soluzione più fattibile per la squadra. Ecco le ultime novità e le analisi sulle alternative disponibili.

© Internews24.com - Infortunio Dumfries, per sostituirlo ci sono Palestra, Belghali, Norton Cuffy e Toure: ecco il più fattibile Inter News 24 Infortunio Dumfries, Palestra, Belghali, Norton Cuffy e Toure in pole position per sostituirlo. Ecco qual è il nome più fattibile per il mercato di gennaio. L'Inter deve fare i conti con il lungo stop dell'esterno olandese Denzel Dumfries, che sarà costretto a restare fuori per quasi tre mesi. Questo stop prolungato riapre immediatamente il fronte calciomercato di gennaio per i nerazzurri. Secondo Sportmediaset, la dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando due scenari per coprire l'assenza dell'olandese: optare per una soluzione temporanea, magari un prestito secco, oppure anticipare l'investimento che era già pianificato per la prossima estate. Internews24.com Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inter, nuovo colpo 'alla Sucic' per sostituire Dumfries - Secondo Sky Sport, i nerazzurri avrebbero individuato un profilo interessante alla Dinamo Zagabria, club con cui i rapporti sono ottimi dopo l'arrivo di Petar Sucic la scorsa estate. passioneinter.com

FLASH | Inter, Dumfries si è operato! Tempi di recupero lunghissimi - L'infortunio di Dumfries è più serio del previsto, tanto che nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, il calciatore è stato ... fantamaster.it

GdS - Dumfries ha riportato l’infortunio nel corso della gara contro la Lazio del 9 novembre, quando Zaccagni, dopo uno scontro con Sucic, è finito sull’articolazione del nerazzurro. Il calciatore continua ad avvertire dolore e l’operazione chirurgica è ormai una - facebook.com facebook

Le ultimissime su Dumfries tra infortunio, mercato, i nomi per il colpo dell'Inter a gennaio NUOVO VIDEO con Maurizio Russo e Lorenzo Polimanti x.com

