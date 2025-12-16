Infortunio Dumfries operazione sempre più vicina | l’Inter valuta il mercato di gennaio

L'infortunio di Dumfries mette in allarme l'Inter, che si prepara a prendere una decisione imminente riguardo al suo intervento chirurgico. La possibile assenza prolungata potrebbe influenzare le strategie di mercato invernali, portando i nerazzurri a valutare con attenzione le opzioni disponibili per rinforzare la rosa durante la sessione di gennaio.

di Lorenzo Vezzaro Infortunio Dumfries, l’Inter riflette: stop lungo, decisione imminente e possibili ripercussioni sulle strategie di mercato invernali. L’ipotesi è ormai più di una semplice suggestione. In casa Inter si sta ragionando con crescente concretezza sulla possibilità di ricorrere all’intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia sinistra di Denzel Dumfries, esterno olandese fermo ai box da oltre un mese. Come riportato dal Corriere dello Sport, la decisione definitiva è attesa a breve, ma lo scenario dell’operazione è diventato sempre più plausibile. L’ultimo impegno ufficiale di Dumfries risale al 9 novembre, nella sfida contro la Lazio, quando una caduta di Mattia Zaccagni ha provocato una distorsione alla caviglia che, col passare delle settimane, non ha mai smesso di dare dolore. Internews24.com

