Infortunio Dumfries l’esterno olandese si è operato per risolvere il problema alla caviglia! Il comunicato dell’Inter

L'esterno olandese Dumfries si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia. La società nerazzurra ha diffuso un comunicato ufficiale con i dettagli sull'operazione e le prospettive di recupero del giocatore.

Lo scenario più temuto dai tifosi della Beneamata è diventato realtà. Denzel Dumfries, laterale olandese fermo ai box da settimane, si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico per stabilizzare la caviglia sinistra. L'operazione, concordata con lo staff medico dell' Inter, è andata in scena nel pomeriggio presso una clinica specializzata di Londra. Niente rientro lampo per la freccia di Cristian Chivu: il club ha confermato che per il giocatore inizierà ora un programma di riabilitazione.

Inter, Dumfries a rischio operazione: tempi di recupero lunghissimi - Qualora Dumfries dovesse sottoporsi all’operazione alla caviglia per risolvere gli attuali problemi tendinei, il tempi di recupero potrebbe aggirarsi intorno ai due mesi. fantamaster.it

GdS - Dumfries ha riportato l’infortunio nel corso della gara contro la Lazio del 9 novembre, quando Zaccagni, dopo uno scontro con Sucic, è finito sull’articolazione del nerazzurro. Il calciatore continua ad avvertire dolore e l’operazione chirurgica è ormai una - facebook.com facebook

Le ultimissime su Dumfries tra infortunio, mercato, i nomi per il colpo dell'Inter a gennaio NUOVO VIDEO con Maurizio Russo e Lorenzo Polimanti x.com

