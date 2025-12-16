Infortunio Dumfries giornata decisiva in casa Inter | operazione o gestione conservativa
L'infortunio di Dumfries, fermo da oltre un mese a causa di un problema alla caviglia sinistra, mette l'Inter di fronte a una decisione importante. La giornata odierna sarà decisiva per stabilire se l'esterno olandese si sottoporrà a un intervento chirurgico o proseguirà con una gestione conservativa.
Inter News 24 Infortunio Dumfries, l'esterno olandese è fermo da oltre un mese per un problema alla caviglia sinistra: oggi l'Inter è chiamata a una scelta. La giornata odierna può rappresentare uno snodo fondamentale per il futuro immediato di Denzel Dumfries, esterno destro olandese classe 1996 e punto di riferimento della fascia nerazzurra. L' Inter è infatti chiamata a sciogliere definitivamente l'enigma legato alle condizioni fisiche del giocatore, fermo ormai da più di un mese a causa di un persistente problema alla caviglia sinistra.
