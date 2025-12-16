Infortunio Dumfries ecco perché si è optato per l’operazione I dettagli

L'infortunio di Dumfries ha portato alla decisione di procedere con un intervento chirurgico. In questo articolo vengono illustrati i motivi che hanno portato a questa scelta e i dettagli relativi all'intervento dell'esterno olandese.

L'esterno olandese Denzel Dumfries è stato sottoposto oggi all'intervento chirurgico alla caviglia, un'operazione resasi necessaria per risolvere il problema tendineo che lo teneva ai margini da oltre un mese. L'infortunio, sorto durante la partita contro la Lazio il 9 novembre, costringerà il giocatore a un lungo stop. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i tempi di recupero per l'esterno dei nerazzurri sono stimati tra i due e i tre mesi.

