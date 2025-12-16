Infortunio Dumfries che tegola per l’Inter! L’esterno olandese è stato operato ecco quanto dovrà rimanere fuori Condizioni e tempi di recupero

L'infortunio di Dumfries rappresenta un duro colpo per l'Inter. L’esterno olandese è stato sottoposto a intervento chirurgico e i tempi di recupero sono stati comunicati. Ecco tutte le informazioni sulle condizioni di Dumfries e quanto dovrà aspettare prima di tornare in campo.

Infortunio Dumfries, l’olandese è stato operato. Quanto dovrà rimanere fuori, svelati i tempi di recupero per rivederlo in campo. Le peggiori ipotesi della vigilia si sono trasformate in realtà. Il pomeriggio di Londra porta cattive notizie in casa Inter: la stagione di Denzel Dumfries subisce una brusca, lunga interruzione. L’esterno olandese è finito sotto i ferri per risolvere definitivamente il problema fisico che lo affliggeva da oltre un mese. La decisione, sofferta ma inevitabile, è arrivata dopo l’ultimo consulto specialistico: l’intervento chirurgico alla caviglia era l’unica strada percorribile per garantire un recupero completo e scongiurare ricadute future. Juventusnews24.com

Inter, tegola Dumfries! L'olandese si è operato alla caviglia: la nota del club - Ora è ufficiale: Denzel Dumfries è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla caviglia sinistra. tuttonapoli.net