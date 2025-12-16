Infortunio Dumfries che tegola per l’Inter! L’esterno olandese è stato operato ecco quanto dovrà rimanere fuori Condizioni e tempi di recupero
L'infortunio di Dumfries rappresenta un duro colpo per l'Inter. L’esterno olandese è stato sottoposto a intervento chirurgico e i tempi di recupero sono stati comunicati. Ecco tutte le informazioni sulle condizioni di Dumfries e quanto dovrà aspettare prima di tornare in campo.
Infortunio Dumfries, l’olandese è stato operato. Quanto dovrà rimanere fuori, svelati i tempi di recupero per rivederlo in campo. Le peggiori ipotesi della vigilia si sono trasformate in realtà. Il pomeriggio di Londra porta cattive notizie in casa Inter: la stagione di Denzel Dumfries subisce una brusca, lunga interruzione. L’esterno olandese è finito sotto i ferri per risolvere definitivamente il problema fisico che lo affliggeva da oltre un mese. La decisione, sofferta ma inevitabile, è arrivata dopo l’ultimo consulto specialistico: l’intervento chirurgico alla caviglia era l’unica strada percorribile per garantire un recupero completo e scongiurare ricadute future. Juventusnews24.com
Inter, tegola Dumfries! L'olandese si è operato alla caviglia: la nota del club - Ora è ufficiale: Denzel Dumfries è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla caviglia sinistra. tuttonapoli.net
Inter, infortunio Dumfries: fastidio alla caviglia, lascia l'Olanda e torna ad Appiano - Denzel Dumfries salta la partita di questa sera dell'Olanda contro la Polonia a causa di un leggero fastidio alla caviglia sinistra accusato nell'allenamento di martedì scorso. sport.sky.it
GdS - Dumfries ha riportato l’infortunio nel corso della gara contro la Lazio del 9 novembre, quando Zaccagni, dopo uno scontro con Sucic, è finito sull’articolazione del nerazzurro. Il calciatore continua ad avvertire dolore e l’operazione chirurgica è ormai una - facebook.com facebook
Le ultimissime su Dumfries tra infortunio, mercato, i nomi per il colpo dell'Inter a gennaio NUOVO VIDEO con Maurizio Russo e Lorenzo Polimanti x.com
