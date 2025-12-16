After suffering an injury, Hakan Calhanoglu's participation in the upcoming match against Bologna is uncertain. Fans and analysts are eager to know if the Turkish midfielder will be able to take the field. Here are the latest updates on his condition and potential playing time.

Infortunio Calhanoglu, il turco in campo contro il Bologna? Le ultime

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, possibile minutaggio per il centrocampista turco nella sfida contro il Bologna? Le ultime notizie. Dopo il giorno di riposo concesso dall’allenatore rumeno Cristian Chivu ai suoi calciatori – ad eccezione degli infortunati, che hanno proseguito il lavoro ad Appiano Gentile – l’ Inter inizia ufficialmente la preparazione per la Supercoppa Italiana. I nerazzurri si imbarcheranno per Riyadh domani pomeriggio, con il decollo previsto dall’aeroporto privato di Malpensa alle ore 15.00. Il punto sugli infortunati: convocati ma senza rischi. A bordo dell’aereo, come riportato da Tuttosport, ci saranno anche il regista turco Hakan Çalhano?lu e l’esterno italiano Matteo Darmian. Internews24.com

CALHANOGLU INFORTUNATO: COSA È SUCCESSO IN TURCHIA? LE ULTIME NOTIZIE!

