Infortunio Calhanoglu cautela totale per la Supercoppa | la gestione del turco in Arabia Saudita

L’Inter si prepara alla Supercoppa in Arabia Saudita, adottando un approccio cauto riguardo alle condizioni di Calhanoglu, recentemente infortunato. La gestione prudente del turco mira a garantirne il recupero completo, senza rischiare complicazioni prima dell’importante appuntamento. La squadra si concentra su un’accurata preparazione, mantenendo alta l’attenzione sulla salute del giocatore.

© Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, cautela totale per la Supercoppa: la gestione del turco in Arabia Saudita Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, gestione prudente in vista della Supercoppa: l’Inter vola in Arabia Saudita con attenzione massima alle condizioni. L’ Inter prepara la partenza per l’Arabia Saudita con un programma scandito nei dettagli e una linea chiara sul fronte infermeria. I nerazzurri decolleranno per Riad soltanto nel primo pomeriggio di domani, dopo aver completato un’ulteriore doppia seduta di lavoro ad Appiano Gentile, centro sportivo che resterà il quartier generale fino all’ultimo momento utile. L’arrivo in Arabia è previsto in tarda serata, con trasferimento diretto dall’aeroporto all’albergo e una sola rifinitura sul campo prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Internews24.com Infortunio Calhanoglu, speranza per l’Inter: l’esito dei controlli - Buone notizie per l'Inter riguardo le condizioni di Calhanoglu. fantamaster.it

Infortuni Inter, non solo la sconfitta contro il Liverpool: anche la doppia tegola Acerbi e Calhanoglu. I tempi di recupero potrebbero essere lunghi - L’obiettivo è quello di averli per la Supercoppa La sconfitta in Champions League contro il Liverpool ha lasciato ... calcionews24.com

L'infortunio di Dumfries è un caso per l'Inter! Buone notizie, invece, per Calhanoglu e Darmian - facebook.com facebook

Niente esami per #Calhanoglu dopo l'infortunio in Inter-Liverpool: salta il Genoa ma spera per la Supercoppa x.com