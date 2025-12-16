Un infortunio di Berisha mette in allarme il Lecce in vista della prossima partita contro l’Inter. Le condizioni del centrocampista sono ancora da valutare, rischiando di saltare l’importante sfida. Ecco le ultime novità sulle sue condizioni e le possibili conseguenze per la formazione giallorossa.

Infortunio Berisha, che tegola per il Lecce! Il centrocampista salta la sfida con l'Inter?

Inter News 24 Le ultime sulle sue condizioni. Brutte notizie in casa Lecce, con l’infermeria che presenta il conto nel momento cruciale della stagione. Medon Berisha, talentuoso numero 10 e faro della manovra giallorossa, sarà costretto a un lungo stop a causa di un infortunio muscolare. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione di secondo grado alla coscia destra, problema accusato nei primi minuti della vittoria contro il Pisa. Il 2025 calcistico del centrocampista è ufficialmente terminato. Internews24.com

