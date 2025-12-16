Influenza in aumento in Italia | perché i virus cambiano così spesso e cosa c’è da sapere

L'influenza in Italia è in aumento, con circa 695 mila casi registrati nella prima settimana di dicembre. La continua evoluzione dei virus influenzali rende difficile prevedere l'andamento dell'epidemia e sottolinea l'importanza di conoscere le ragioni dei frequenti cambiamenti dei ceppi virali.

© Cibosia.it - Influenza in aumento in Italia: perché i virus cambiano così spesso e cosa c’è da sapere L’epidemia influenzale continua a crescere nel nostro Paese e i numeri più recenti lo confermano. Nella settimana compresa tra l’1 e il 7 dicembre sono stati circa 695 mila gli italiani colpiti da infezioni. L'articolo proviene da Cibosia. Cibosia.it Influenza K in Italia, Pregliasco: «Più casi gravi». Bassetti: «Sintomi durano anche 9 giorni». Chi è a rischio - Un nuovo ceppo di influenza potrebbe portare a un aumento di casi in Italia. ilmattino.it

Influenza, perché già 4 milioni di italiani sono ko - È l’effetto della nuova variante K: il virus colpisce in tutta Europa e in molte aree del mondo. repubblica.it

INFLUENZA, CASI IN AUMENTO - La stagione influenzale è iniziata con qualche settimana di anticipo, il picco atteso tra fine dicembre e inizio gennaio. A Riccione un convegno per affrontare le nuove sfide delle malattie infettive - facebook.com facebook

Influenza, 700mila italiani a letto: «Casi in aumento, verso il picco dei contagi» x.com