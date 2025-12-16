Le recenti infiltrazioni d’acqua nel nuovo liceo sollevano preoccupazioni sulla conclusione dei lavori. Tuttavia, la Città Metropolitana di Milano ribadisce che le inaugurazioni avvengono solo dopo aver verificato l’agibilità e la sicurezza delle strutture, evitando così aperture premature di opere incompiute o non a norma.

© Ilgiorno.it - Infiltrazioni d’acqua nel nuovo liceo. "Attacco gratuito"

"Città Metropolitana di Milano non inaugura opere “incompiute”: ogni taglio del nastro avviene solo dopo la verifica di agibilità e sicurezza. Le criticità emerse sono gestibili e in via di risoluzione. Rifiutiamo toni polemici che strumentalizzano i disagi degli studenti per fini politici, come il richiamo ai selfie ai tagli dei nastri, un attacco gratuito che non onora il lavoro quotidiano di tecnici e amministratori. Invitiamo i consiglieri comunali di Arese interessati a un sopralluogo congiunto sul posto, per verificare di persona gli avanzamenti. La nostra priorità è garantire aule belle e funzionali in cui fare lezione e ci stiamo adoperando per questo con determinazione". Ilgiorno.it

