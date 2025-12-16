Infiltrazioni d’acqua nel nuovo liceo Attacco gratuito
Le recenti infiltrazioni d’acqua nel nuovo liceo sollevano preoccupazioni sulla conclusione dei lavori. Tuttavia, la Città Metropolitana di Milano ribadisce che le inaugurazioni avvengono solo dopo aver verificato l’agibilità e la sicurezza delle strutture, evitando così aperture premature di opere incompiute o non a norma.
"Città Metropolitana di Milano non inaugura opere “incompiute”: ogni taglio del nastro avviene solo dopo la verifica di agibilità e sicurezza. Le criticità emerse sono gestibili e in via di risoluzione. Rifiutiamo toni polemici che strumentalizzano i disagi degli studenti per fini politici, come il richiamo ai selfie ai tagli dei nastri, un attacco gratuito che non onora il lavoro quotidiano di tecnici e amministratori. Invitiamo i consiglieri comunali di Arese interessati a un sopralluogo congiunto sul posto, per verificare di persona gli avanzamenti. La nostra priorità è garantire aule belle e funzionali in cui fare lezione e ci stiamo adoperando per questo con determinazione". Ilgiorno.it
