Inferno in galleria uno scontro dopo l’altro | tutto bloccato

Martedì mattina di caos e disagi nelle gallerie stradali, con una serie di scontri che hanno provocato ingorghi e blocchi totali. Centinaia di automobilisti si sono ritrovati improvvisamente intrappolati, mentre le luci lampeggianti e le collisioni hanno complicato ulteriormente la situazione, generando un clima di tensione e incertezza.

Un martedì iniziato con il fiato sospeso per centinaia di automobilisti: c’è chi ha visto le luci lampeggianti nel buio della galleria e chi si è ritrovato bloccato, senza sapere cosa stesse succedendo. Un risveglio che nessuno si aspettava, e che ha trasformato il tragitto verso Como in un vero incubo a quattro ruote. Questa mattina la galleria di Cernobbio si è trasformata nel teatro di un maxi-ingorgo, tra sirene, clacson e cellulari impazziti. Tutto è iniziato poco dopo le 7:25, proprio nel momento più delicato della giornata, quando il flusso di lavoratori e studenti è al massimo. Ma cosa ha davvero scatenato il caos? Secondo le prime ricostruzioni, un tamponamento tra più vetture ha mandato in tilt la viabilità all’interno del tunnel, scatenando attimi di puro panico. Caffeinamagazine.it

