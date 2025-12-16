Inferno in galleria uno scontro dopo l’altro | tutto bloccato La situazione critica

Un grave incidente in una galleria ha causato un inferno di auto e blocchi sulla viabilità, creando disagi significativi durante una delle ore di punta. La situazione critica ha coinvolto più scontri, rendendo difficile la circolazione e creando una mattinata complessa per gli automobilisti.

Mattinata complessa per la circolazione, dopo che uno spaventoso incidente stradale avvenuto all’interno di una galleria ha provocato forti disagi al traffico in una delle fasce orarie più frequentate della giornata. Il sinistro si è verificato intorno alle 7.25 di questo martedì 16 dicembre, in concomitanza con gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, determinando rallentamenti e code in direzione del capoluogo. Tamponamento multiplo in galleria: traffico rallentato. In base alle prime ricostruzioni, l’episodio avrebbe riguardato un tamponamento che ha coinvolto più veicoli in transito nel tunnel. Tvzap.it

