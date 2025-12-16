La provincia di Grosseto si distingue come la seconda migliore in Italia per mortalità a 30 giorni dopo infarto, secondo i dati del Programma Nazionale Esiti 2025. L'Asl Toscana Sud Est si conferma eccellente nel trattamento dell'infarto miocardico acuto, sottolineando i risultati positivi della regione nel settore sanitario.

© Lanazione.it - Infarto, provincia di Grosseto è seconda migliore d'Italia per mortalità a 30 giorni

Arezzo, 16 dicembre 2025 – I dati del Programma Nazionale Esiti 2025 confermano l'ottima performance dell'Asl Toscana Sud Est nel trattamento dell'infarto miocardico acuto. La stessa Asl nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena (quest'ultima gestita in coordinamento con l'Aou Senese) la mortalità osservata a 30 giorni risulta complessivamente pari al 3,7%, un valore significativamente inferiore sia alla media nazionale (6,8%) sia alla media toscana (4,3%). Spiccano in particolare i risultati registrati tra i residenti delle province di Grosseto col 2,7% (al secondo posto nella classifica delle 121 province italiane); Arezzo col 3,9% (ottavo posto nella stessa classifica). Lanazione.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Infarto, provincia di Grosseto è seconda migliore d'Italia per mortalità a 30 giorni - Arezzo, 16 dicembre 2025 – I dati del Programma Nazionale Esiti 2025 confermano l'ottima performance dell'Asl Toscana Sud Est nel trattamento dell'infarto miocardico acuto. lanazione.it