Industria 5.0 Zes e caro materiali Dal governo 3,5 miliardi in arrivo per le imprese

Zazoom 16 dic 2025

Il governo italiano annuncia un pacchetto di 3,5 miliardi di euro destinato alle imprese Zes, con interventi su Industria 5.0, iperammortamento e misure contro il caro materiali. Tra le novità, lo spostamento delle risorse per il Ponte sullo Stretto e finanziamenti aggiuntivi per sostenere lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese.

Zes, iperammortamento, Industria 5.0, caro materiali, spostamento del finanziamento del Ponte sullo Stretto in un’altra annualità e risorse aggiuntive per il. Ilfoglio.it

