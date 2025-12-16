INDIA Di bagliori e fughe

(PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, 25 novembre 2025 – 8 febbraio 2026) Curata da Raqs Media Collective e Ferran Barenblit, la collettiva esplora l’arte contemporanea indiana nelle sue molteplici forme: pittura, fotografia, installazione, video e performance. Ventisette artisti di diverse generazioni offrono uno sguardo sull’India di oggi, lontano da stereotipi esotici e vicino alla complessità delle trasformazioni sociali. Grazie a una partnership con Casa degli Artisti, 13 di loro saranno a Milano in residenza, producendo opere site-specific. Una mostra che riflette su migrazioni, scenari instabili e contaminazioni culturali, rendendo il PAC un laboratorio internazionale di creatività. Ilgiorno.it

