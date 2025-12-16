Incompatibilità di amministratori | chieste verifiche su debiti con il Comune

Il consigliere comunale Roberto Quarta ha presentato un'interrogazione urgente al consiglio di Brindisi per richiedere verifiche sulla presenza di eventuali incompatibilità tra amministratori comunali e debiti con il Comune, al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'operato amministrativo.

BRINDISI – Il consigliere comunale Roberto Quarta ha depositato agli atti del consiglio comunale di Brindisi un’interrogazione consiliare urgente per chiedere verifiche immediate e puntuali su eventuali incompatibilità di amministratori comunali. L’iniziativa è stata presa per ottenere chiarezza. Brindisireport.it

