Nel 2024, gli incidenti stradali nelle Marche si attestano intorno a 5.000, secondo i dati Istat, con una diminuzione delle vittime rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, la regione mantiene un livello di incidenti elevato, evidenziando ancora sfide significative nel raggiungimento degli standard europei sulla sicurezza stradale.

© Ilrestodelcarlino.it - Incidenti stradali Marche 2024, l'Istat: "Quasi 5mila, ma calano le vittime"

Ancona, 16 novembre 2025 - Il numero degli incidenti stradali nelle Marche resta elevato, ma nel 2024 emergono segnali contrastanti che fotografano una regione ancora lontana dagli obiettivi europei sulla sicurezza stradale. È quanto emerge dai dati Istat diffusi nella giornata di oggi, che mettono in fila incidenti, feriti e vittime provincia per provincia, restituendo una mappa dettagliata delle criticità del territorio marchigiano. Incidenti: in Emilia Romagna 273 mortali in un anno. Le strade più pericolose, la mappa del rischio Nel complesso, nel 2024 nelle Marche si sono verificati 4.989 incidenti stradali, con 6. Ilrestodelcarlino.it

