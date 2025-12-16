incidenti stradali giornalisti e poliziotti a convegno sulla comunicazione

Un convegno dedicato alla comunicazione sulla sicurezza stradale riunisce giornalisti, poliziotti ed esperti per approfondire le strategie e le sfide nella prevenzione degli incidenti e nella promozione di comportamenti responsabili sulla strada. L'evento mira a migliorare la collaborazione tra le varie figure coinvolte e a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di una guida sicura.

La sicurezza della strada è presa in esame da giornalisti, poliziotti ed esperti, in un convegno sulla comunicazione della sicurezza stradale. Il momento formativo, organizzato dall’ Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna, si è tenuto sabato scorso al Caps di Cesena alla presenza del direttore Stefano Dodaro. L’incontro, moderato dalla sociologa e giornalista Barbara Riva (intervenuta anche sulla necessità di agire in rete su questi temi e sulle tecniche di persuasione) ha offerto una riflessione di alto livello e respiro a riprova della complessità del fenomeno, che vede coinvolti utenti di ogni età, vittime primarie e vittime secondarie (familiari). Ilrestodelcarlino.it

