Incidente sulla Statale 1 serata di soccorsi a Grosseto Il bilancio è di sette feriti

Una serata di soccorsi a Grosseto a causa di un incidente sulla Statale 1, avvenuto alle 18:37. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha causato sette feriti. I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente per prestare assistenza e gestire la situazione lungo la SS1 Aurelia.

GROSSETO – Serata di intenso lavoro per i sanitari del 118. Alle ore 18:37 di ieri è scattato l'allarme per un incidente stradale lungo la SS1 Aurelia, nel territorio di Grosseto. Il sinistro ha coinvolto un unico veicolo. La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente per assistere le persone a bordo. In totale sono stati soccorsi sette uomini. Tutti sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell'ospedale Misericordia. Cinque di loro, di età compresa tra i 25 e i 33 anni, sono stati accettati in codice 2 (urgenza indifferibile). Gli altri due feriti, di 26 e 39 anni, sono entrati in codice 1 (urgenza minore).

