Incidente stradale auto si ribalta in via Campo Fregoso | scattano i soccorsi

Nella tarda mattinata di martedì 16 dicembre, via Campo Fregoso è stata teatro di un incidente stradale che ha visto un'auto ribaltarsi. Immediati i soccorsi per gestire la situazione e prestare assistenza alle persone coinvolte. L'evento ha attirato l'attenzione dei passanti e delle autorità locali intervenute sul posto.

Un incidente stradale si è verificato in via Campo Fregoso, nel corso della tarda mattinata di martedì 16 dicembre. Un uomo a bordo di una Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato con la propria auto. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando provinciale di.

