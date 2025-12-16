Incidente stradale auto si ribalta in via Campo Fregoso | scattano i soccorsi
Nella tarda mattinata di martedì 16 dicembre, via Campo Fregoso è stata teatro di un incidente stradale che ha visto un'auto ribaltarsi. Immediati i soccorsi per gestire la situazione e prestare assistenza alle persone coinvolte. L'evento ha attirato l'attenzione dei passanti e delle autorità locali intervenute sul posto.
Un incidente stradale si è verificato in via Campo Fregoso, nel corso della tarda mattinata di martedì 16 dicembre. Un uomo a bordo di una Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato con la propria auto. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando provinciale di. Ternitoday.it
Il sorpasso e lo schianto, il video dellincidente tra una Ferrari e un camper in Sardegna
Incidente sulla Tangenziale di Torino: auto ribaltata, un ferito - TORINO – Un incidente autonomo si è verificato questa mattina sulla Tangenziale Sud di Torino, generando rallentamenti e l’intervento dei soccorsi. lagendanews.com
Auto si ribalta all'altezza dell'uscita del Drosso: disagi questa mattina in tangenziale, un ferito in codice giallo al San Luigi - L'incidente si è verificato in direzione Milano, ma non sono rimaste coinvolte altre vetture. torinoggi.it
+++ INCIDENTE STRADALE A FOGGIA +++ Auto finisce contro un palo dell'alta tensione - facebook.com facebook
Tragedia a #Rimini per la morte in un incidente stradale di una ragazzina di appena 18 anni: stava andando a scuola in motorino con un'amica. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.