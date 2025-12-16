Incidente mortale in via Cantore | vittima investita da un camion e trascinata per un chilometro

Un grave incidente si è verificato questa sera in via Cantore, a Sampierdarena, dove una persona è stata investita da un camion e trascinata per circa un chilometro. L'incidente ha causato la perdita della vita dell'automobilista coinvolto, suscitando grande commozione e preoccupazione nella zona.

Una persona è morta investita da un camion questa sera. La tragedia è avvenuta in via Cantore, a Sampierdarena poco dopo le 19. Cos'è successo Le informazioni sono ancora frammentarie, da quello che trapela sembrerebbe che il mezzo pesante abbia investito la vittima, non si sa ancora se un uomo o. Genovatoday.it

incidente mortale via cantorePedone muore investito da un tir in via Cantore - La vittima è stata trascinata dal mezzo per centinaia di metri ... rainews.it

incidente mortale via cantoreIncidente mortale in via Cantore: vittima investita da un camion e trascinata per un chilometro - La tragedia è avvenuta in via Cantore, a Sampierdarena poco dopo le 19. genovatoday.it

