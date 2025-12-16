Incidente mortale in via Cantore | vittima investita da un camion e trascinata per diversi chilometri

Un tragico incidente si è verificato questa sera in via Cantore, a Sampierdarena, quando una persona è stata investita da un camion e trascinata per diversi chilometri. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19, causando grande shock tra i residenti e le autorità locali.

Una persona è morta investita da un camion questa sera. La tragedia è avvenuta in via Cantore, a Sampierdarena poco dopo le 19. Cos'è successo Le informazioni sono ancora frammentarie, da quello che trapela sembrerebbe che il mezzo pesante abbia investito la vittima, un uomo di 68 anni, e l'abbia.

Dramma a Sampierdarena: anziano ucciso e trascinato per strada da un camion - In mattinata a Savona una 22enne vittima di altro investimento mortale di un Tir

