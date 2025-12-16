Incidente in via Ammiraglio Rizzo investito da un postino in scooter | morto un anziano

Un incidente in via Ammiraglio Rizzo ha avuto conseguenze tragiche: un anziano è stato investito da uno scooter delle Poste e, dopo aver battuto la testa, è deceduto poche ore più tardi. L'incidente ha suscitato grande commozione nella comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona.

Ha battuto la testa dopo essere stato travolto da uno scooter delle Poste e dopo poche ore il suo cuore ha smesso di battere. Aveva 83 anni Carmelo Barone, l'uomo investito ieri pomeriggio in via Ammiraglio Rizzo, all'altezza di via Thaon di Revel. Sull'episodio indagano gli agenti. Palermotoday.it

