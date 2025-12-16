Incidente ferroviario alla stazione di Alpignano | uomo travolto da un treno è vivo

Un incidente ferroviario si è verificato questa mattina alla stazione di Alpignano, coinvolgendo un uomo di 73 anni travolto da un treno. Fortunatamente, l'uomo è stato soccorso e le sue condizioni sono state dichiarate stabili. L'episodio ha suscitato attenzione e interrogativi sulla sicurezza nell'area.

Un uomo di 73 anni è stato investito da un treno alla stazione ferroviaria di Alpignano nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre 2025. È stato estratto vivo dai vigili del fuoco ed è stato trasportato all'ospedale Cto di Torino in elisoccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero. Non sarebbe in. Torinotoday.it Un treno per ricordare Alpignano, un uomo di 73 anni viene trascinato dal treno: portato in elicottero al Cto in codice rosso - Un uomo di 73 anni, infatti, è stato agganciato e trascinato da un treno in transito rimanendo gravemente ferito. torinoggi.it

