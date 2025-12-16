Incidente ferroviario alla stazione di Alpignano | uomo travolo da un treno è vivo

Un incidente ferroviario si è verificato questa mattina alla stazione di Alpignano, coinvolgendo un uomo di 73 anni travolto da un treno. La scena si è svolta martedì 16 dicembre 2025, suscitando preoccupazione tra i presenti. La dinamica e le condizioni dell'uomo sono ancora oggetto di accertamenti.

Un uomo di 73 anni è stato investito da un treno alla stazione ferroviaria di Alpignano nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre 2025. È stato estratto vivo dai vigili del fuoco ed è stata trasportata all'ospedale Cto di Torino in elisoccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero.