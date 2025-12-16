Incidente di caccia | spara per sbaglio alla testa del compagno

Durante una battuta di caccia nel territorio di Montefiascone, un incidente ha coinvolto due cacciatori, con un colpo accidentalmente esploso che ha ferito alla testa un uomo. L'episodio ha suscitato preoccupazione e richiesto l'intervento dei soccorsi, evidenziando i rischi connessi alle attività venatorie e le conseguenze di incidenti imprevisti.

Tragedia sfiorata. Un cacciatore è rimasto ferito alla testa durante una battuta di caccia nel territorio del comune di Montefiascone, in provincia di Viterbo. L'incidente è avvenuto in località Commenda nella giornata di sabato 13 dicembre e, stando a una prima ricostruzione ancora al vaglio di. Today.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. ULTIM'ORA CACCIA AL CINGHIALE FINISCE IN TRAGEDIA SPARA ALL'AMICO PER SBAGLIO E LO UCCIDE. GROSSETO Video ULTIM'ORA CACCIA AL CINGHIALE FINISCE IN TRAGEDIA SPARA ALL'AMICO PER SBAGLIO E LO UCCIDE. GROSSETO Video ULTIM'ORA CACCIA AL CINGHIALE FINISCE IN TRAGEDIA SPARA ALL'AMICO PER SBAGLIO E LO UCCIDE. GROSSETO Caccia al cinghiale finisce in tragedia, cacciatore ucciso per sbaglio dall’amico a Grosseto - La vittima è Irio Pii raggiunto da un proiettile vagante che sarebbe rimbalzato su un masso colpendolo in pieno petto. fanpage.it

Tragedia durante una battuta di caccia: 82enne viene ucciso per sbaglio dall’amico - Imagoeconomica Tragico incidente durante una battuta di caccia nelle ... msn.com

Ferito alla testa con un colpo di fucile durante una battuta di caccia Montefiascone - L’incidente è avvenuto nella giornata di sabato in località Commenda - Sul posto i carabinieri forestali Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2025/12/cacciatore-ferito-alla-testa-b - facebook.com facebook

Incidente di caccia nel Torinese, uomo ferito a un piede x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.