Incidente di caccia a Montefiascone spara per sbaglio alla testa del compagno

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una battuta di caccia a Montefiascone, un cacciatore ha accidentalmente sparato al suo compagno, causando un grave ferimento alla testa. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i presenti e richiede interventi di emergenza. La dinamica e le eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento.

Un cacciatore è rimasto ferito alla testa durante una battuta di caccia nel territorio del comune di Montefiascone. L'incidente è avvenuto in località Commenda nella giornata di sabato 13 dicembre e, stando a una prima ricostruzione ancora al vaglio, l'uomo sarebbe stato colpito accidentalmente. Viterbotoday.it

