© Agi.it - Inchiesta mutui facili, Fabiani: "Nessun rapporto calcistico con i Di Paolo”

AGI - "Conosco perfettamente la famiglia Di Paolo da molti anni, ma questo non significa che io abbia mai intrattenuto rapporti lavorativi da un punto di vista calcistico con loro". Lo ha detto, parlando in esclusiva con l'AGI, il direttore della Lazio Angelo Fabiani, in relazione all'inchiesta sui 'mutui facili' di Banca Progetto utilizzati da diverse società di calcio, tra cui Ostiamare, Triestina e Ternana e su cui indaga la procura di Roma. Le perquisizioni sono arrivate dopo l'inchiesta di AGI su un giro di finanziamenti dati ad alcuni imprenditori. Tra gli indagati Antonio Scaramuzzino, difeso dall'avvocato Fabio Lattanzi e Alessandro Di Paolo. Agi.it

