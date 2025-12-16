Inchiesta ‘Doppia Curva’ | il tifo come copertura tra affari sporchi e violenza

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta ‘Doppia Curva’ svela un sistema oscuro dietro il tifo organizzato a San Siro, dove affari illeciti e violenza si intrecciano. Un'analisi approfondita sulle dinamiche che coinvolgono le curve di Milan e Inter, rivelando come il tifo possa essere utilizzato come copertura per attività criminali e profitti illegali.

inchiesta 8216doppia curva8217 il tifo come copertura tra affari sporchi e violenza

© Pianetamilan.it - Inchiesta ‘Doppia Curva’: il tifo come copertura, tra affari sporchi e violenza

Dietro al tifo, a San Siro esisteva un sistema capace i generare profitti illeciti: tutto quello che c'è dietro alle Curve di Milan ed Inter. Pianetamilan.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Assalto pullman: Rossi, 'serve commissione di inchiesta parlamentare sul tifo' - "Uno strano silenzio da parte di chi, di fronte a certi fatti di cronaca, non perde occasione per commentare come un qualsiasi influencer. iltempo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.