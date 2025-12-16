Inchiesta Doppia Curva | il gup violenze e affari illeciti dietro la tifoseria milanista

Un approfondimento sulle motivazioni della sentenza del giugno scorso nell'inchiesta 'Doppia Curva', che rivelano violenze e affari illeciti tra i tifosi milanisti e altri gruppi ultras, con condanne significative e un quadro dettagliato delle dinamiche interne alla curva.

Inchiesta Doppia Curva: il gup "violenze e affari illeciti dietro la tifoseria milanista"

AGI - È un quadro impietoso della  curva milanista  quello che tratteggia la giudice Rossana Mongiardo nelle motivazioni alla sentenza del giugno scorso con la quale ha inflitto  16 condanne, tra cui quelle ai capi ultrà delle curve di Inter e Milan, nell'inchiesta ' Doppia Curva '. Dagli atti di indagine, si evince in modo incontrovertibile che da molti anni, in modo stabile e organizzato, la  Curva Sud  aveva posto in essere, accanto ad attività di tifoseria lecita, un insieme di  azioni illecite  – scrive la magistrata – espressione di un  programma criminale  indeterminato, finalizzato a mantenere, anche con condotte di  estrema violenza, il  monopolio della gestione della tifoseria milanista, così da preservare il potere assoluto di questa associazione, senza spartire con altri gli introiti correlati alla  passione calcistica, introiti che non sempre venivano realizzati in modo lecito e che sono risultati certamente  ingenti. Agi.it

