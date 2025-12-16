Inchiesta Doppia Curva | il gup violenze e affari illeciti dietro la tifoseria milanista

Un approfondimento sulle motivazioni della sentenza del giugno scorso nell'inchiesta 'Doppia Curva', che rivelano violenze e affari illeciti tra i tifosi milanisti e altri gruppi ultras, con condanne significative e un quadro dettagliato delle dinamiche interne alla curva.

AGI - È un quadro impietoso della curva milanista quello che tratteggia la giudice Rossana Mongiardo nelle motivazioni alla sentenza del giugno scorso con la quale ha inflitto 16 condanne, tra cui quelle ai capi ultrà delle curve di Inter e Milan, nell'inchiesta ' Doppia Curva '. Dagli atti di indagine, si evince in modo incontrovertibile che da molti anni, in modo stabile e organizzato, la Curva Sud aveva posto in essere, accanto ad attività di tifoseria lecita, un insieme di azioni illecite – scrive la magistrata – espressione di un programma criminale indeterminato, finalizzato a mantenere, anche con condotte di estrema violenza, il monopolio della gestione della tifoseria milanista, così da preservare il potere assoluto di questa associazione, senza spartire con altri gli introiti correlati alla passione calcistica, introiti che non sempre venivano realizzati in modo lecito e che sono risultati certamente ingenti. Agi.it

