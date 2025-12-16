Inchiesta Do ut des | il processo si chiude con un' assoluzione e 15 prescrizioni
Si conclude dopo dieci anni il processo legato all'inchiesta
CELLINO SAN MARCO – A ben 10 anni di distanza dal blitz che decapitò l'amministrazione comunale, si è concluso con 15 prescrizioni e un'assoluzione uno dei procedimenti scaturiti dall'inchiesta, denominata “Do ut des”, su una serie di illeciti (in primis la corruzione) contestati ad ex. Brindisireport.it
