Incendio nella notte in casa I vicini lanciano l’allarme | muore intossicata a 59 anni

Nella notte di domenica, un incendio ha colpito un'abitazione in via Brusadiccia a Cesenatico, con conseguenze tragiche. I vicini, allarmati dal fumo e dalle fiamme, hanno lanciato l'allarme, ma purtroppo una donna di 59 anni ha perso la vita a causa dell'intossicazione.

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio nella notte in casa. I vicini lanciano l’allarme: muore intossicata a 59 anni Ha avuto un epilogo tragico l’incendio scoppiato nella tarda serata di domenica in un’abitazione in via Brusadiccia a Cesenatico. La padrona di casa Fabiola Collini, 59 anni, purtroppo non ce l’ha fatta ed è spirata ieri mattina all’ ospedale Bufalini. Per lei sono state fatali le esalazioni tossiche respirate in quei drammatici ed interminabili minuti. Il rogo era divampato domenica sera quando erano circa le 22.15. Siamo nelle prime campagne di Cesenatico, dove dalla casa al numero civico 48 di via Brusadiccia, improvvisamente i vicini hanno visto uscire delle fiamme e del fumo dal tetto. L’allarme è stato lanciato immediatamente da più persone fra residenti e passanti, e sul posto sono arrivati a sirene spiegate le ambulanze del 118, i carabinieri ed i Vigili del fuoco. Ilrestodelcarlino.it Incendio ad una abitazione e alla vicina casa forte di Rhins Incendio nella notte in casa. I vicini lanciano l’allarme: muore intossicata a 59 anni - Fabiola Collini è spirata ieri mattina all’ospedale Bufalini per le esalazioni tossiche respirate. ilrestodelcarlino.it

