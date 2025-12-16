Incendio in un appartamento del centro città | una persona finisce in ospedale

Nel tardo pomeriggio di martedì 16 dicembre, si è sviluppato un incendio in un appartamento di via Bezzecca, nel cuore di Lecco. L'incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e si è concluso con una persona trasportata in ospedale. La dinamica e le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di martedì 16 dicembre in un appartamento situato in via Bezzecca, nel centro di Lecco. L'allarme è scattato intorno alle 18.30, quando le fiamme hanno interessato l'abitazione provocando denso fumo. Sul posto è intervenuto tempestivamente il. Leccotoday.it

