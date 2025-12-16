Incendio a Torino in corso Re Umberto | stabile evacuato sul posto 6 squadre dei vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato in un edificio di corso Re Umberto a Torino, portando all'evacuazione dello stabile. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco per gestire l'emergenza e mettere in sicurezza la zona. L'intervento è ancora in corso mentre si cerca di circoscrivere il rogo e valutare i danni.

Intervento in corso da parte dei vigili del fuoco di Torino in corso Re Umberto per un incendio all’interno di un palazzo. Nella mattinata di martedì 16 dicembre i vigili del fuoco sono sul posto con 6 squadre, per un totale di 17 unità, e stanno intervenendo per contenere ed estinguere. Torinotoday.it Incendio a Torino, il momento in cui le fiamme si estendono su tutto il tetto dello stabile La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incendio in un palazzo di corso Re Umberto, evacuazioni in corso e una persona coinvolta - La zona è stata parzialmente isolata, con possibili ripercussioni sulla viabilità di corso Re Umberto, una delle arterie più trafficate della città. giornalelavoce.it

Brucia un appartamento in corso Re Umberto: evacuato il palazzo, al lavoro 6 squadre e 17 vigili del fuoco - Un incendio ha infatti divorato un alloggio in una casa di corso Re Umberto. torinoggi.it

Torino, incendio in un palazzo di 5 piani: due persone ustionate x.com

