Incendio a Misilmeri a fuoco il frigorifero di un supermercato

Nella notte di Misilmeri, un incendio si è sviluppato davanti al supermercato Conad Margherita di viale Europa, coinvolgendo un frigorifero posizionato all’esterno. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente e garantendo la sicurezza dell’area.

In fiamme un frigorifero posizionato davanti a un supermercato. Notte di paura a Misilmeri dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio divampato davanti al supermercato Conad Margherita di viale Europa. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri.Le prime segnalazioni alla. Palermotoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tuturano, fiamme in un'abitazione, forse partite dal frigorifero: intervento dei vigili del fuoco - Attimi di paura nella frazione brindisina di Tuturano, dove nella serata di ieri si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione in via Camillo Sivori. lagazzettadelmezzogiorno.it Notte di paura a Misilmeri Intorno alle 3:00 un incendio ha coinvolto un banco frigo esterno del supermercato F.lli Guagliardo in viale Europa. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco i danni sono stati limitati. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.