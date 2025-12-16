Incantamento | a Pietrasanta l’arte di Stefano Chiassai incontra la musica di valenitnom

Sabato scorso, nel Complesso di Sant’Agostino a Pietrasanta, si è inaugurata la mostra “Incantamento” di Stefano Chiassai, unendo l’arte visiva e la musica in un evento dedicato all’incontro tra queste forme espressive. L’esposizione, all’interno di ambienti suggestivi, ha offerto un viaggio sensoriale tra creatività e melodia, celebrando il dialogo tra pittura e musica.

Arezzo, 16 dicembre 2025 – Sabato scorso si è svolta la serata inaugurale dedicata all'incontro tra arte e musica all'interno della mostra "Incantamento" dell'artista sangiovannese Stefano Chiassai, ospitata negli ampi e suggestivi spazi del Complesso di Sant'Agostino a Pietrasanta. Durante l'evento, seguito da un pubblico numeroso e partecipativo, è stato presentato un arazzo inedito realizzato da Chiassai per la copertina dell'album B.I.A.N.C.A. di valenitnom, dedicato alla figlia del compositore. L'opera, di 135x125 cm, ha catturato l'attenzione grazie alla sua struttura narrativa e alla trasposizione in tessuto del disegno originario, arricchito da nuove risonanze visive e poetiche.

