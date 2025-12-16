Inaugurata la fermata Stabia Scavi della Circumvesuviana | sostituisce quella di via Nocera

È stata inaugurata la nuova fermata Stabia Scavi della Circumvesuviana, che sostituisce quella di via Nocera. A partire dal 17 dicembre, la fermata di via Nocera chiuderà, mantenendo attivo solo il funzione il passaggio a livello. La nuova fermata mira a migliorare i servizi per i pendolari e a ottimizzare la viabilità locale.

Castellammare, Circum: inaugurata la stazione Stabia Scavi - Nuova stazione Eav a Castellammare Stabia Scavi: l'opera, strategica per il potenziamento del sistema metropolitano regionale, e per la valorizzazione dell'area archeologica di Stabia