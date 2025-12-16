Inaugurata la fermata Stabia Scavi della Circumvesuviana | sostituisce quella di via Nocera
È stata inaugurata la nuova fermata Stabia Scavi della Circumvesuviana, che sostituisce quella di via Nocera. A partire dal 17 dicembre, la fermata di via Nocera chiuderà, mantenendo attivo solo il funzione il passaggio a livello. La nuova fermata mira a migliorare i servizi per i pendolari e a ottimizzare la viabilità locale.
Da domani 17 dicembre le prime cose alla fermata di Stabia Scavi: chiude la fermata di via Nocera, resterà attivo solo il passaggio a livello. Fanpage.it
