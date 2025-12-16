In viaggio per 12 ore la Guang Rong è arrivata a Livorno Il dilemma | sarà riparata o demolita?

Dopo un viaggio di 12 ore, la nave Guang Rong è approdata a Livorno, suscitando il dibattito sulla sua futura destinazione: riparazione o demolizione. L’arrivo, avvenuto questa mattina alle 10:30, è stato assistito da due rimorchiatori della ditta F., segnando un momento cruciale per il destino della nave.

Massa, 16 dicembre 2025 – Stamattina alle 10,30 la nave Guang Rong è arrivata in sicurezza in porto a Livorno dopo 12 ore di navigazione con l’ausilio di due rimorchiatori della ditta F.lli Neri e con la scorta costante per tutta la notte di navi e motovedette della Guardia Costiera. La nave Guang Rong arriva al porto di Livorno Nel pomeriggio di ieri la nave è stata rimessa in galleggiamento ed è stata posizionata più al largo rispetto al punto di incaglio del pontile di Marina di Massa per consentire il completamento di tutte le attività tecniche propedeutiche al trasferimento verso il porto di Livorno. Lanazione.it

