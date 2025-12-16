In via Socrate niente marciapiedi carreggiata stradale ridotta cartelli sbagliati e non rispettati e sosta selvaggia FOTO

In via Socrate a Pescara si evidenziano problemi di sicurezza e decoro, tra marciapiedi assenti, carreggiate ridotte e segnaletica spesso errata o ignorata. Nonostante ingenti investimenti del Pnrr, alcune zone continuano a mostrare condizioni precarie, con sosta selvaggia e interventi poco efficaci in aree già riqualificate.

Sono state spese decine e decine di milioni di euro del Pnrr in progetti di vario tipo, compreso il rifacimento di zone di Pescara che avevano già ricevuto interventi nel recente passato, mentre ci sono strade che non hanno nemmeno i marciapiedi pur avendo un'alta densitò abitativa.È il caso di. Ilpescara.it In via Socrate niente marciapiedi, carreggiata stradale ridotta, cartelli sbagliati e non rispettati e sosta selvaggia [FOTO] - Un residente della zona riporta d'attualità il tema della poca sicurezza di via Socrate nella zona di Pescara Porta Nuova ... ilpescara.it

