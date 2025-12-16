In un Paese di manager uomini Geely Italia decide di andare controcorrente
In un contesto dominato da manager uomini, Geely Italia si distingue adottando una strategia innovativa: l’80% del suo top management è costituito da donne. Questa scelta rappresenta un’inedita inversione di tendenza nel mercato italiano, sottolineando l’impegno del brand verso la parità di genere e nuove prospettive di leadership.
Geely Italia entra nel mercato italiano con una scelta in controtendenza per il nostro Paese: l’ 80% del top management del brand è composto da donne. Su sei ruoli chiave strategici di prima linea, uno solo è ricoperto da un uomo mentre gli altri cinque sono guidati da manager in rosa: la conferma di un approccio basato sulle competenze e sui percorsi professionali, più che sul genere. Un dato che assume ancora più rilevanza se confrontato con il panorama italiano, dove la presenza femminile nei ruoli apicali resta limitata. Le donne rappresentano infatti circa il 22% dei dirigenti in Italia, un segnale di come la parità nelle posizioni di vertice sia ancora lontana dall’essere raggiunta. Ilfattoquotidiano.it
