In Supercoppa l’Inter giocherà con una maglia speciale | il motivo

In vista della Supercoppa Italiana 2025, l’Inter presenta una maglia speciale, simbolo del progetto ONE RHYTHM. Questa iniziativa celebra il dialogo tra culture diverse attraverso il calcio, accompagnando il Club nerazzurro nel suo percorso verso la competizione e rafforzando il messaggio di inclusione e condivisione a livello globale.

L’Inter ha svelato ONE RHYTHM, il progetto che accompagnerà il Club nerazzurro nel cammino verso la Supercoppa Italiana 2025 e che racconta, attraverso il calcio, il dialogo continuo tra culture diverse su scala globale. L’idea alla base dell’iniziativa è quella di esaltare l’incontro tra identità culturali differenti, unite da uno stesso linguaggio emotivo: quello dello sport. Il calcio diventa così un mezzo capace di generare connessioni, valori condivisi ed energia collettiva, trasformando tutto in un unico ritmo. In questo scenario l’Inter, da sempre simbolo di internazionalità e apertura, si pone come ponte tra mondi diversi, traducendo emozioni e appartenenza in un messaggio universale. Ilnerazzurro.it

