In Sicilia lavorare non basta più stipendi da fame e sicurezza negata | metà dei occupati sotto i 15 mila euro

In Sicilia, la situazione occupazionale è critica: stipendi bassi e scarsa sicurezza sul lavoro sono la norma. La metà dei lavoratori guadagna meno di 15 mila euro all’anno, evidenziando le profonde disparità e le difficoltà economiche che interessano la regione.

La Sicilia continua a essere una delle aree del Paese dove il lavoro produce meno reddito e più rischi. È il quadro che emerge dal rapporto della Cgil nazionale "La questione salariale nel Mezzogiorno: un'emergenza nell'emergenza", basato sui dati Inps relativi al 2024 e riferiti al settore.